Sénégal: Concours de photographie - Les lauréats du « Nataal Challenge 2017 » connus

Plate-forme d'échanges, d'expression et de partage pour les passionnés de l'image, le club « Sunu Nataal » avait accordé la primeur à la photographie la plus originale représentant le mieux le patrimoine, la culture ou bien les deux en même temps.

En catégorie « Amateur », le 1er Prix est allé à Joseph Dominique Ndiaye. Tandis que dans la Catégorie « Noir et Blanc », c'est Maodo Malick Sall qui s'adjuge le 1er Prix devant Mour Fall dit Gëut qui est récompensé du 2ème Prix, et R. Clovis Arnaud du 3ème Prix. En Catégorie « Smart Phone », le 1er Prix est revenu à Ibrahima Dia, le 2ème Prix à Diallo Sarah Nina et le 3ème Prix à Kébé Maïmouna.

