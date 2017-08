Ile Maurice: Technologie et emploi - Adapt or perish...

De son côté, le président de la MAHRP, Areff Salauroo, a fait ressortir qu'avec l'avènement de la technologie, «plusieurs emplois sont en train de disparaître alors que d'autres sont en train d'apparaître». De nos jours, avance-t-il, l'emploi devient de plus en plus dynamique et il y a plus de valeur ajoutée. De ce fait, les responsables des ressources humaines doivent être «mieux armés pour faire face à l'avenir».

C'est un fait, ajoute le Senior Adviser, que les entreprises qui ne s'adaptent pas au changement et à la modernisation sont vouées à l'échec. Après la mécanisation, souligne Georges Chung, l'automatisation et la robotique sont arrivées. «Les changements arrivent à un rythme exponentiel. Il est important de s'informer. Mais ce n'est pas tout. Il faut agir.»

Il a notamment cité l'exemple du secteur offshore, qui évolue très rapidement. «Il y a une peur constante dans ce secteur car il faut s'adapter à de nouvelles technologies», fait remarquer Georges Chung. Et de lancer une mise en garde : «Si vous n'utilisez pas la technologie numérique pour entretenir vos clients, si vous ne savez pas qui sont vos clients et ou si vous ne savez pas avec qui vous avez affaire, votre entreprise court le risque d'une mort certaine.» Il a cité en exemple le sort de Kodak.

Et d'emblée, dans son discours d'ouverture, Georges Chung, Senior Adviser attaché au bureau du Premier ministre et ministre des Finances, a fait ressortir que la technologie est une arme à double tranchant. «Cela peut être un danger pour votre job mais aussi une opportunité à saisir.»

«La main-d'œuvre du futur». C'est le thème du congrès annuel de l'Association of Human Resource Professionals of Mauritius (MAHRP), qui s'est ouvert ce vendredi 4 août, à l'hôtel Le Meridien, à Balaclava.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.