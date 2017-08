Burkina Faso: L'UPC affirme son soutien au journaliste Lookman Sawadogo

Le parti encourage les magistrats à se pencher davantage sur les dossiers de crimes de sang et de crimes économiques qui attendent d'être élucidés. C'est surtout sur ce terrain d'une justice crédible, prompte et impartiale que les Burkinabè attendent nos juges.

L'UPC, en tant que parti social-libéral, est attachée d'une part à l'indépendance de la justice, et d'autre part, à la liberté de presse. C'est ce qui explique les prises de positions sans équivoque du parti, à de multiples reprises, contre les velléités de remise en cause de l'indépendance de la justice.

Au cours du procès tenu le 27 juillet 2017, le Procureur du Faso a requis douze mois d'emprisonnement avec sursis, et une amende de trois cent mille francs CFA contre le journaliste mis en cause.

L'Union pour le Progrès et le Changement (UPC) suit avec grand intérêt la procédure judiciaire entamée par six hauts magistrats contre le journaliste Lookman SAWADOGO, Directeur de publication du journal Le Soir.

L'Union pour le Progrès et le Changement (UPC) affirme à travers un communiqué son soutien moral au journaliste Lookman SAWADOGO et à l'ensemble de la presse burkinabè.

