Maroc: Omar el-Béchir en visite «privée» à Tanger

Mais cela n'a pas empêché Omar el-Béchir d'adresser - une nouvelle fois - un pied de nez à la Cour pénale internationale (CPI) qui le poursuit depuis huit ans, et a lancé à son encontre deux mandats d'arrêts internationaux pour crimes de guerre commis entre 2003 et 2008 au Darfour.

Ses visites suscitent toujours autant la polémique. Cette fois, c'est une pétition qui a été lancée sur internet. « La visite d'un sanguinaire ne fait pas honneur à notre pays, et ne va pas de soi avec les valeurs principales que le peuple marocain ambitionne d'appliquer, tel que le respect des droits de l'homme et de sa dignité et le travail au service de la justice et de la démocratie », lit-on dans le texte (en arabe) du texte qui circule sur les réseaux sociaux.

