Congo-Brazzaville: Qui sera le chef de la très minoritaire opposition?

« Pour le moment, nous n'en sommes pas là. Je ne vais pas me ranger derrière qui que ce soit. Pour se ranger derrière qui que ce soit, il faut poser les fondamentaux, les bases : une opposition pour faire quoi ? Et quels sont vos objectifs ? », pose-t-il. « Je suis réaliste. L'opposition réelle doit faire corps. C'est sur le terrain que l'on s'exprime. Quand vous avez l'adhésion populaire, c'est ça la véritable opposition. »

« Je ne me suis pas battu pour être chef de l'opposition, je me suis battu pour avoir des députés dans l'Hémicycle. Le chef de l'opposition, ça c'est le gouvernement qui décide. Je ne suis pas pour ça », explique-t-il. « Ce n'est pas au pouvoir de dire : "Toi tu es opposant, toi tu ne l'es pas." Ce n'est pas comme ça que ça se passe », juge-t-il.

Il affirme également ne pas souhaiter entrer dans une compétition avec son homologue de l'UDH-Yuki. « Je ne voudrai pas qu'il soit créé artificiellement un conflit entre Parfait Kolélas et moi. Je sais qu'il y en a qui s'amuse bien à nous pousser dans ce conflit. Mais de moi, ils n'auront rien du tout », martèle Tsaty Mabiala, qui assure que rien ne les oppose, « a priori », et qu'ils seront au contraire « complémentaires ».

Pour Tsaty Mabiala, à la tête de l'UDAPS, aucun des deux partis n'est légitime pour revendiquer ce poste. « Nous sommes à égalité, tant mieux. Maintenant, quelle sera la ligne de partage entre Yuki et nous, c'est la loi qui le dira. C'est le gouvernement en tous les cas qui gère toutes ces questions. Cela n'est pas du ressort de l'UPADS et pas de moi », expose-t-il au micro de RFI.

Le PCT a remporté le scrutin, et conforte même son positionnement au sein de l'Assemblée, selon les résultats du second tour des législatives au Congo-Brazzaville de ce dimanche 30 juillet, rendus publics mercredi par le ministère de l'Intérieur. Le Parti congolais des travailleurs est ainsi passé de 72 sièges à 92 sur les 151 que compte la nouvelle Assemblée.

