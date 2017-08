Togo: Basaksehir - Le président turc demande une prolongation pour Adebayor

8 buts toutes compétitions confondues de janvier à juin, Adebayor a inscrit sa première réalisation de la nouvelle saison mercredi en match retour du 3è tour préliminaire de la Ligue des champions face au Club Brugges. Un match qui s'est déroulé sous les yeux d'Erdogan, grand passionné de football et fan d'Istanbul Basaksehir détenu par l'un de ses amis milliardaires. L'ancien Gunner a mis un coup de tête puissant au fond des filets avant de délivrer une passe décisive plus tard pour un score final 2-0. De quoi se mettre le chef d'Etat dans la poche.

