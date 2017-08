Congo-Kinshasa: Standard de Liège - Mpoku vise les 3 points face à Genk

Après quelques années d'exil, Paul-José Mpoku va retrouver Sclessin à l'occasion de la venue de Genk ce vendredi pour le compte de la 2ème journée du Jupiler Pro League. Et l'international congolais (RDC) a ont l'intention de prouver au public liégeois qu'une nouvelle dynamique est en place dans l'effectif.

« Cela me fait particulièrement plaisir de fouler à nouveau la pelouse de Sclessin. Pouvoir jouer dans ce stade avec l'ambiance que les supporters ont l'habitude de mettre, c'est extraordinaire. J'espère que le public viendra en masse pour nous soutenir et mettre de l'ambiance afin de nous porter vers la victoire,» a confié le Léopard de la RDC dans des propos relayés par la RTBF.

Un premier duel entre candidats sérieux au Top 6 va se tenir ce vendredi soir à Sclessin. Après un partage encourageant à Malines, Paul-José Mpoku et les Rouches vont devoir répondre présent face à Genk.

« L'objectif c'est la victoire et les trois points. C'est clairement ce que nous voulons mais en face il y aura une solide opposition. Genk est une équipe qui joue bien au football avec de très bonnes individualités. Heureusement, nous disposons aussi de très bons joueurs et c'est à nous de faire la différence, » a ajouté le joueur.

Genk n'a pas réussi à s'imposer pour la reprise du championnat, tenu en échec par Waasland-Beveren. Malgré l'absence de Pozuelo, Genk restera dangereux dans les combinaisons et le jeu de passes via l'axe du terrain. Et Paul-José Mpoku le sait.

« Je n'ai pas vu beaucoup cette équipe ces derniers temps. J'ai pu la découvrir sur vidéo et elle m'a laissé une très bonne impression. Une équipe offensive avec d'excellents joueurs, très techniques qui jouent bien au football. Cela dit, Genk est un club qui me laisse de très bons souvenirs. Je ne me rappelle pas avoir été battu par les Limbourgeois ou peut-être une seule fois. C'est une équipe qui m'a souvent réussi mais il faudra voir cette fois comment ça va se passer. »