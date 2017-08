Guinée: «Cellou Dalein Diallo est la seule alternative crédible pour les guinéens»

Pour ce qui est de la gestion actuelle du département de la communication qu'il avait occupé, Monsieur Kaké a fait savoir que quasiment, le ministère de la communication n'existe plus. « Je ne sais même pas si le ministre est là. Combien de fois on ne sent pas sa présence. La cellule de communication du gouvernement est plus forte que ce département », a-t-il ajouté.

«La promulgation du code électoral n'est qu'un petit pas. On est obligé de manifester jusqu'à l'application des tous les points de l'accord politique. Aujourd'hui, Cellou est la seule alternative crédible pour les guinéens. Je suis très surpris de la réaction d'Aboubacar Sylla après la promulgation du code électoral parce que c'est lui seul qui avait décidé au nom de l'opposition surtout en ce qui concerne le point 2 de l'accord politique. Il a commencé à renoncer au poste de porte-parole depuis qu'il a rencontré le Président Condé. On raconte beaucoup de choses sur cela mais ça reste à vérifier. Mais, la manière dont les choses sont en train de se passer laisse le doute», a-t-il indiqué.

