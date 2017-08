Guinée: La femme qui avait abandonné son bébé aux mains des accoucheuses retrouvée

La parturiente dont on vous parlait qui avait abandonné son nouveau né de sexe féminin aux mains des sages femmes qui l'ont assisté lors de sa délivrance a enfin été retrouvée.

Il s'agit de Thierno Sarata une femme mariée et dont le mari serait allé chercher fortune et dont on est sans nouvelles .

Mère de trois enfants, elle aurait contracté ce geste en ayant eu des relations avec un homme avec qui elle a des relations adultérines .

Thierno Sarata louait ses services comme femme de ménage au domicile d'un homme d'affaires bien connu à Labé et lundi soir elle est rentrée à Compayah quartier périurbain où elle vit et les femmes ont remarqué qu'elle n'avait plus son ventre alors elles l'ont cuisiné pour voir ce qu'il en est advenu devant son refus de parler ,ces dernières saisissent leur responsable qui passe le message au premier responsable du secteur qui est aussi le grand frère du mari de Thierno Sarata, ce dernier exige d'avoir des réponses sur l'issue de la grossesse et obtient les aveux de la femme.

En larmes, interrogée sur les motivations de son acte la jeune dame s'est contentée de dire :

« j'avais peur ! j'ai conçu cet enfant avec un autre homme pendant l'absence de mon mari je ne voulais pas le ramener là bas c'est pourquoi je l'ai laissé aux mains des accoucheuses... . »

Aux dernières nouvelles ,Thierno Sarata à été conduit au commissariat urbain de police titulaire du dossier .

Cette nouvelle ne manquera pas de faire plaisir à la vieille Fatoumata Binta aux mains de qui l'enfant a été abandonné lundi.