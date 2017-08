Guinée: Labé - Des agents de sécurité tentent d'étouffer une affaire de cambriolage

Aux dernières nouvelles, des agents de sécurité tant gendarmerie que police avaient voulu s'interposer pour confisquer les biens retrouvés et étouffer l'affaire c'était sans compter sur l'opiniâtreté et la pression du comité consultatif proche de la délégation spéciale qui ont agi dans le sens à ce que les biens saisis soient restitués à leurs propriétaire au risque d'ébruiter l'affaire et de mettre les medias en orbite sur l'elle. Alors les agents ne se sont pas fait prier de remettre les choses à l'endroit .

« on a eu la chance d'attraper les enfants ils ont respectivement 14 , 12 «et 9 ans, c'est des mineurs et même le commerçant a eu pitié d'eux il est sur le point de les relâcher... ... »

«le vol s'est déroulé il y a juste 10 jours, un enfant du groupe a réclamé sa part du butin et ils l'ont entrainé dans le bas fond pour le rosser c'est à la suite de ça qu'il est venu alerter, ils ont tous entre 12 t 13 ans, il y avait en espèces 63000000 francs 1726000 francs guinéens et 31 billets de FCFA qui coutaient 4600000 francs... ... »

