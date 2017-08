Burkina Faso: La Fédération Burkinabè De Football Est Une Grande Fédération

Demain 4 août, le président de la CAF sera reçu par le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré avant de se diriger au siège de la FBF où il aura une séance de travail avec le Comité exécutif de la FBF ; Dans la soirée, il assistera à la finale de la Coup du Faso en Dames. Le samedi 5 Août à 9h, Sa Majesté le Mogho Naba Baongho, Empereur des Mossé le recevra avant un point de presse à l'hôtel Splendid à 10h30. C'est sur le coup de 16hàà que le président de la CAF se rendra dans le temple du football africain pour voir qui de l'EFO et de l'USFA brandira le trophée. Le Président est accompagné par son 1er Vice-président, Kwesi Nyantakyi, de Loïc Claude Gérand et du manager des médias de la CAF, Mohamed Thabet.

Dès son arrivée, on a senti en Amad Amad tout l'attachement au Burkina et à son football qui le séduit ; Confession : « Vous connaissez la place qu'occupe la Fédération burkinabè de football dans la sphère du football africain. C'est une grande fédération. Je ne pouvais donc que répondre favorablement à l'invitation du Burkina Faso ».

Cette visite sera-t-elle un prétexte pour signer des contrats sportifs ? Sur cette question, Ahmad Ahmad précise : « Nous ne voulons pas anticiper dans ce domaine. Nous sommes une confédération. Et une confédération, c'est honorer d'abord les autorités du pays et la fédération nationale. . On a promis qu'on va allouer, à partir de maintenant, des subventions, même si c'est symbolique au départ. Il faut qu'on se manifeste. Après on verra quels sont les projets de développement qui existent, même avec la FIFA. Il ne faut pas oublier que je suis vice-président de la FIFA. On verra ensemble pour réorienter ce que le pays souhaite pour son développement»

Il a été accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou ce 3 août peu avant 20h, heure locale, par le Comité exécutif de la Fédération burkinabè de football (FBF), le président Sita Sangaré en tête, le représentant du ministère des Sports et des Loisirs et une bonne brochette des supporters de l'Union Nationale des supporters des Etalons (UNSE). Une belle ambiance à l'aéroport envahi par les bruits des « Djembé ». Toute chose qui a obligé le président de la Confédération africaine de football à aller vers les supporters pour leur serrer chaleureusement la main au grand bonheur de ces derniers.

Copyright © 2017 Confederation of African Football.

