Congo-Brazzaville: Yhoan Andzouana - "Je pense avoir les qualités pour trouver ma place et prendre du plaisir en Liga"

interview

Au lendemain de l'officialisation de son contrat de 3 ans au FC Girona, Yhoan Andzouana a répondu à nos questions: son statut au sein du promu, le jeu espagnol, son départ de Monaco et les prochaines échéances en sélection nationale.

Yhoan, après six années passées à Monaco, ton club formateur, te voici joueur du FC Girona pour les 3 prochaines saisons...

Oui, c'est fait (ndlr : signé jeudi 27 juillet, son contrat a été officialisé le lundi 31). Le club s'était renseigné auprès de mes agents en avril dernier. Ils ont donc attendu l'ouverture du mercato pour faire une proposition à Monaco. Les dirigeants de Girona ont montré beaucoup d'intérêt à mon égard pour que ce transfert se fasse.

Ton arrivée a été annoncée sur le site du CF Peralada-Girona B, la réserve du FC Girona, qui évolue en 3e division espagnole. Est-il prévu que tu joues en Liga ou en Segunda B ?

Je suis un joueur du FC Girona, on m'a attribué le numéro 29 et j'ai déjà ma place dans le vestiaire de l'équipe première avec laquelle je m'entraîne depuis hier matin, et, avec laquelle je devrais jouer cet après-midi contre Brighton (ndlr : mardi, il n'est finalement pas entré en jeu). Après, je change de championnat, je vais découvrir un football différent et pour faciliter mon intégration, je peux être appelé à jouer avec la réserve, qui évolue en 3e division. J'avais envie et besoin de progresser, d'évoluer à un niveau supérieur, ce qui sera le cas en équipe première ou en réserve. Mais à terme, j'ai signé ici pour jouer en Liga et je vais tout faire pour vite m'acclimater.

Le football espagnol, pour un joueur offensif, c'est le nirvana ?

Oui, c'est technique, ça joue simple et vite, il y a des espaces, du jeu, des buts. Je pense avoir les qualités pour trouver ma place et prendre du plaisir.

En Liga plus qu'ailleurs, le talent individuel doit se mettre au service du collectif. N'est-ce pas dans la faculté à vite donner le ballon après avoir fait la différence individuellement, que tu devras le plus vite progresser ?

Oui. Tout va beaucoup plus vite, y compris dans la transmission du ballon. Et on m'a déjà bien fait comprendre qu'ici, c'est le collectif qui prime : la différence technique individuelle sert à sublimer le jeu de l'équipe. A moi d'en prendre la mesure.

Tu as déjà joué une mi-temps avec le CF Peralada contre la réserve du FC Barcelone, vendredi dernier. Tu as déjà pu avoir un avant-goût du foot espagnol ?

Oui, ça m'a déjà bien mis dans le bain, avec deux équipes qui ont fait beaucoup de passes. Même si nous avons fini par faire la différence sur 2 contres (score final 2-1). La volonté de jouer est présente de la première à la dernière minute.

C'est très différent de ce que tu as connu avec la réserve du Monaco ?

Oui, vraiment : en Espagne, le jeu s'appuie sur des passes rapides, avec des phases de jeu davantage préparées qu'en France. Que ce soit en CFA ou au plus haut niveau, en France, on mise plus sur les contre-attaques, c'est presque du box-to-box (ndlr : d'une surface à l'autre).

Parlons un peu de Monaco : tu as des regrets de quitter le club sans avoir pu t'imposer en équipe première ?

Oui, c'est évident. Monaco, c'est mon club formateur et j'aurais aimé aller au bout du processus, en portant le maillot de l'équipe première, y jouer avec les amis du centre de formation... Mais bon, ce n'est pas le cas. Même si c'est un sport collectif, il faut parfois savoir faire des choix individuels pour tracer son propre chemin. Après, je reviendrais peut-être un jour avec un autre statut, avec les épaules plus larges et avec plus de considération de la part de mon club de cœur.

Derrière le cas Mbappé, symbole de la formation monégasque, il ne semble pas si facile de se faire une place en équipe première à l'AS Monaco. Vous êtes d'ailleurs plusieurs joueurs de centre à quitter le club, alors que l'ASM recrute des jeunes de l'extérieur comme Jordi Mboula.

Nous sommes plusieurs à avoir eu ce sentiment de gâchis, c'est vrai. Il y a beaucoup de talent dans les équipes de jeunes de l'AS Monaco, qui reste une référence en termes de formation. C'est vrai qu'on se sent un peu barré par des joueurs de notre âge, qui arrivent dans le cadre de transferts. Et qu'on ne sent pas sur un même pied avec eux. Je ne pense pas, et certains joueurs de l'effectif pro me l'ont dit, que ceux qui arrivent de l'extérieur soient forcément meilleurs que les joueurs du centre de formation. Peut-être que le club s'en rendra compte.

Le meilleur moyen de leur en faire prendre conscience, c'est de briller en Liga. Mais aussi en sélection, avec la CAN 2019 en ligne de mire. Et aussi des matchs prestigieux à la fin du mois face au Ghana. Tu y penses ?

Au quotidien, je suis concentré sur mon club, mais je peux vous assurer que la sélection est toujours présente dans mon esprit. L'équipe s'est fixée comme objectif d'aller à la CAN 2019 et on fera tout pour ça. Avec l'apport des joueurs présents à Lisses, même si tous n'ont pas été appelés pour le match de Kinshasa, cette équipe se régénère, en tirant le meilleur des joueurs en places et des nouveaux. Je trouve que ça donne une bonne dynamique à ce groupe, avec une bonne atmosphère. J'espère que tout le monde se prépare bien, dans son club, pour qu'à l'appel du sélectionneur, on puisse avoir un groupe compétitif face au Ghana.

Physiquement, justement, où en es-tu ?

Honnêtement, je ne suis pas à 100%. Je n'ai pas disputé de matchs amicaux avec Monaco. Mais ça revient bien et je me sens de mieux en mieux.

Pour finir, où en es-tu avec la langue espagnole ?

Pour le moment : « muy bien » (rires)... Le club me cherche un professeur d'espagnol pour apprendre le plus rapidement possible. Et je parle déjà anglais, donc ça facilite pour l'instant la communication.