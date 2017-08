Congo-Brazzaville: Reprise en Ligue 1 et National 1, seulement deux Congolais en Ligue 2

Le SOC Cholet de Galcot Youlou Loufoukou et Kévin Zinga Mondziaou sont reçus par Créteil à Duvauchelle. Mais le groupe convoqué n'a pas été communiqué par le club choletais. Pas plus que celui d'Avranche qui se rend à Boulogne-sur-Mer: il faudra donc attendre pour savoir si Blanstel Koussalouka sera dans le groupe.

En Ligue 2, Nancy, battu à Orléans en ouverture, reçoit Niort avec Tobias Badila, mais sans Ryan Bidounga et Yann Mabella, non retenus.

Alors que la Ligue 1 reprend ce vendredi soir sans Jordi Mboula, entre Monaco et Toulouse, seuls Tobias Badila et Fodé sont convoqués pour la 2e journée de Ligue 2. En National 1, dont se joue la 1re journée, il seront plus nombreux.

