Afrique Centrale: Musique - Coca-Cola lance Coke Studio Africa 2017

Cette deuxième édition du rendez-vous des talents musicaux d'Afrique sera notamment caractérisée par une diversité musicales, avec des artistes venus de plusieurs pays africains dont la RDC.

En Afrique centrale, Coke Studio Africa 2017 sera diffusé sur B-ONE TV en RDC et DRTV au Congo Brazzaville à partir du mois de septembre 2017.

Coke Studio Africa, indiquent les organisateurs, est un concept musical non compétitif qui a pour objectifs de rassembler les talents africains autour d'une même plate-forme et de célébrer la diversité de l'art musical africain. Cette deuxième édition réunira sur une même scène des producteurs de renom et les célébrités artistiques du continent. La particularité de cette nouvelle édition, indiquent les organisateurs, est la fusion de Coke Studio Afrique du Sud avec Coke Studio Afrique qui a amené le nombre de pays participants de 11 l'année dernière à 16 cette année avec une couverture médiatique qui dépassera 30 pays à travers le continent africain.

Les artistes venus d'Afrique du Sud, du Rwanda, de l'Angola, du Zimbabwe, du Togo, du Madagascar, de l'Ile Maurice, du Kenya, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Nigeria, du Ghana, de la Mozambique, de la RDC, de l'Éthiopie ainsi que du Cameroun se retrouveront autour de la scène alors que la dernière édition ne comptait que 11 pays participants avec une production solo pour l'Afrique du Sud. Parmi les célébrités africaines de cette édition figurent Youssoupha de la République démocratique du Congo, Locko du Cameroun, Runtown et Yemi Alade du Nigeria, Dji Tafinha de l'Angola, Laura Beg de l'Ile Maurice, Jah Prayzah et Slapdee de la République centrafricaine, Bisa Kdei et Worlasi du Ghana, Bruce Melodie du Rwanda, Shellsy Baronet et Mr. Bow du Mozambique, Denise de Madagascar, Ozane du Togo et Freeda de la Namibie.

Des producteurs de grande renommée seront également de la partie notamment Yuvir Pillay Nivedan a.k.a. Scketchi Bongo de l'Afrique du Sud, Kiff No beat de la Côte d'Ivoire, Nahreel de la Tanzanie et bien d'autres.« Avec cette nouvelle formule plus élargie, nous comptons raviver une nouvelle flamme culturelle et musicale et surtout célébrer la grande diversité de la musique africaine. La musique est l'âme et le moteur de plusieurs communautés à travers le continent africain. Du Bongo, au Kwaito en passant par la rumba congolaise, Coke Studio Africa veut être la plate-forme où ces différents genres musicaux se rencontrent pour la première fois et s'ouvrent à de nouveaux publics. En cela, nous restons également fidèles à notre tradition de bâtir la marque Coca-Cola autour de la musique », a déclaré Monali Shah, Directrice de projet de Coke Studio Africa.

Inspirer les talents musicaux du Continent

Ce concept, explique-t-on, veut inspirer les différents talents musicaux du continent et leur permettre de faire vibrer un public élargi de jeunes Africains à travers des collaborations et des coopérations artistiques inédites. Pour Bill Gray, directeur Marketing de Coca-Cola Afrique de l'Ouest, bien que la musique ait toujours été au cœur de l'Afrique, l'évolution technologique actuelle via Internet, les réseaux sociaux et toute la créativité autour permet de faire voyager les artistes vers tous les publics du continent et Coke Studio Africa offre cette opportunité.

En effet, indique-t-on, Coke Studio Africa offre aux stars africaines de demain l'opportunité de travailler avec les meilleurs producteurs dans l'industrie musicale africaine et internationale et bénéficier ainsi de leur expertise. «C'est une occasion unique de mettre ensemble des talents du continent, d'époques et de styles musicaux différents pour leur permettre de créer à travers cette fusion un genre musical africain à la fois moderne et singulier», expliquent les organisateurs.