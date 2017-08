Congo-Kinshasa: Comité exécutif et coordonnateur national de l'Itie-RDC - Crise de confiance totale !

L'Association africaine de défense des droits de l'Homme (Asadho), qui s'appuie sur l'exigence 1.b de la norme Itie, a noté que Mack Dumba ne jouissait plus de la confiance des membres du comité exécutif.

Et par voie de conséquence, il ne pouvait plus être maintenu comme coordonnateur national du Secrétariat technique de l'Itie-RDC. Ce qui amène cette ONG à faire des recommandations en vue d'assurer la continuité de la mise en œuvre participative de la norme Itie dans le pays.

Dans une réaction du 3 août, l'Asadho a dénoncé le climat d'hostilité, d'injures, de manque de courtoise et de crise de confiance qui règne entre les membres du comité exécutif (CE) et le coordonnateur national (CN) du secrétariat technique (ST) de l'ITIE-RDC. À en croire cette ONG de défense des droits de l'homme dont le dirigeant est membre au sein de la direction de ce processus, ce dit climat était bien visible notamment au cours de la réunion du C.E du 2 août 2017.

L'Asadho a, en effet, noté que lors de cette réunion du CE consacrée aux débats sur le rapport d'audit financier et administratif du ST de l'Itie-RDC, il a été constaté que la crise de confiance entre les deux organes précités ne permettait plus aux parties prenantes de travailler dans la sérénité. « Après avoir accordé la parole respectivement à M. Mack Dumba, coordonnateur national du S.T, à la présidente de la Commission chargé du suivi de l'audit financier et administratif du ST, Mme Yvonne Mbala, pour répondre aux questions qui leur ont été posées lors de la réunion du 21 juillet 2017, des échanges on ne peut plus discourtois et tendus s'en sont suivis entre les membres du CE et ceux du ST », a noté cette ONG, dans un communique du 3 août signé par son président national, Jean-Claude Katende, dénonçant cette situation inconfortable au sein de ce processus en RDC.

Mises en mal de la mise en œuvre participative de l'Itie en RDC

À en croire l'Asadho, à l'issue de ces échanges, la constance serait que le climat de méfiance qui règne entre les membres du CE et le CN ne garantit plus la mise en œuvre participative de la norme Itie en RDC. Cette ONG fait constater qu'au vu de ce climat délétère qui a prévalu à cette réunion du CE, le CN du ST a perdu de manière irrévocable la confiance des membres du CE l'Asadho a noté que, conformément à l'exigence 1.b de la norme Itie qui dispose que le gouvernement est tenu de nommer un haut responsable chargé de diriger la mise en œuvre de l'Itie et que la personne ainsi nommée devra avoir la confiance de toutes les parties prenantes, Mack Dumba ne jouissait plus de la confiance des membres du CE.

Et par voie de conséquence, il ne pouvait plus être maintenu comme CN du ST de l'Itie-RDC. Ce qui amène cette organisation à solliciter du CE de prendre des dispositions qui s'imposent pour que les travaux relatifs à la production du rapport Itie 2016 se poursuivent sous la supervision d'une commission constituée des membres du CE, cet organe est également appelé à organiser un atelier des parties prenantes pour évaluer la mise en œuvre de l'Itie et proposer des voies pour redynamiser l'Itie-RDC.

L'Asadho attend, par ailleurs, du président du CE, de convoquer, dans les meilleurs délais, une réunion du CE, à laquelle le ST ne devra pas prendre part pour échanger sur la situation qui a prévalu lors de la réunion de ce 2 aout, et pour prendre des mesures conservatoires de nature à sauvegarder l'intégrité de l'Itie-RDC. Ce dirigeant du processus Itie-RDC est également exhorté à permettre à la commission chargée de suivi de continuer son travail de manière à examiner les pièces justificatives produites par le ST après les travaux de l'auditeur.