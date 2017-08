Cameroun: Nous n'avons pas fini avec les mystères de l'assassinat de Mgr BALA

Le directeur de l'Hôpital Général de Yaoundé a remis un étrange document aux membre de la famille de Jean-Marie Benoît BALA né le 10 mai 1959. Nous y apprenons donc que malgré les différentes autopsies et "l'appel aux experts allemands grecs et d'Interpol" le certificat de décès dit qu'on ne sait pas de quoi est mort le fils de la Mefou et Akono, l'évêque de BAFIA.

A titre de rappel, un communiqué dont la teneur est attribuée au procureur Jean Fils Kléber Ntamack signé le 4 juillet 2017 conclut "qu'après examen approfondi, (les médecins allemands grecs et Interpol) ont relevé l'absence de toutes traces (sic) de violence sur le corps du défunt et ont conclu à cet égard que la noyade est la cause la plus probable du décès de l'Évêque."

Le certificat de décès fourni à la famille est donc un rétro-pédalage des autorités camerounaises alors même que Monseigneur Jean-Marie Benoît BALA repose désormais dans la cathédrale saint Sébastien de Bafia depuis le 3 août 2017.