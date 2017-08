Burkina Faso: Ouagadougou - Un camion sème la mort sur le boulevard des Tansoba

Il promet de voir avec les forces de l'ordre pour qu'il y ait une «tolérance zéro au niveau de la sécurité routière et par rapport à la surveillance des camions sur nos routes.» Il remercie aussi «les populations riveraines pour leur retenue, leur sens élevé de responsabilité» et assure que les autorités vont «veiller à ce que justice soit rendue au infortunés et que le constat se fasse et que les responsables de cet accident soient poursuivis devant les juridictions».

Il y a eu quatre morts, selon un riverain. Plus, selon un autre. C'est finalement le maire de la commune de Ouagadougou, Pierre Armand Béouindé, qui est venu sur les lieux dès qu'il a eu vent de l'accident, qui donnera plus de précisions. «La police vient de m'informer qu'elle a dénombré trois morts. Il y a trois personnes également évacuées à l'hôpital. C'est la situation exacte au moment où je vous parle», a-t-il confié à la presse.

