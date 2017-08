Congo-Kinshasa: Le chef rebelle Sheka remis vendredi aux autorités congolaises par la MONUSCO

Dans un récent rapport publié par l'ONU, les FARDC sont mises en cause dans des attaques barbares contre… Plus »

Par ailleurs, « la reddition de Sheka est un signe positif. Un procès juste et équitable serait un pas significatif dans la lutte contre l'impunité et une victoire pour les victimes des exactions de groupes armés qui ont droit à la justice », a estimé Maman Sidikou, représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en RDC.

Des combattants du NDC sont soupçonnés d'avoir violé « près de 400 civils, dont 300 femmes, 23 hommes et 61 enfants dans 13 » villages sur l'axe Kibua-Mpofi dans le Walikale, entre le 30 juillet et le 2 août 2010. Les Nations Unies ont également documenté au moins 154 enfants recrutés par ce groupe rebelle.

L'ONU, par la voix de la représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Virginia Gamba, a demandé au gouvernement de la RDC de « prendre toutes les mesures nécessaires pour que Sheka soit rapidement jugé conformément aux normes de procédure régulière et que les accusations portées contre lui correspondent de manière appropriée à tous les crimes commis », selon la Monusco.

