Sénégal: "Loumas" agricoles de l'ANIDA ce week-end à Kaolack

Selon eux "cette ambiance de marché est organisée tous les premiers week-ends du mois et mobilise des produits diversifiés en quantité suffisante (Fruits et légumes, viande de toutes sortes, laitage, produits halieutiques, céréales, produits transformés) avec une hygiène, une qualité et une compétitivité des produits".

Ces marchés organisés au bénéfice des agriculteurs et des consommateurs des villes permettent également de "réduire les intermédiaires pour offrir aux producteurs et consommateurs un rapport qualité/prix mutuellement avantageux", écrivent les responsables de l'Agence.

Elle ajoute que ces "Loumas" agricoles offrent aux exploitants des fermes de l'ANIDA la possibilité "d'écouler directement leurs productions à des prix suffisamment rémunérateurs et aussi de rendre les produits agricoles plus accessibles aux marchés urbains".

Dakar — Les "Loumas" ou marchés hebdomadaires agricoles de l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole (ANIDA) se tiendront, samedi et dimanche, au Coeur de la ville de Kaolack, annonce un communiqué parvenu à l'APS.

