Afrique: Afrobasket 2017 - Dieng et Mejri plaident pour la co-organisation

Johannesbourg, 4 août (APS) - Les joueurs africains de la NBA Gorgui Dieng et Salah Mehjri, présents en Afrique du Sud pour les besoin de la "NBA Africa Game" plaident pour la tenue de l'Afrobasket en mode co-organisation en vue de permettre aux supporters de voir leurs idoles jouer devant leur public.

"La mode co-organisation a lieu partout au monde maintenant et cela permet de faire jouer les équipes devant les publics africains qui pourront voir des matchs en direct et non plus seulement à la télévision", a déclaré le pivot Tunisien des Mavs de Dallas Salah Mejri, interpellé sur la question.

Pour le meilleur joueur de l'Afrobasket 2011, "jouer devant son public, il n y a rien de tel pour sublimer un joueur et le rendre plus fort". Mejri a ajouté que c'est "une bonne chose de co-organiser l'Afrobasket entre le Sénégal et la Tunisie, même si la période choisie n'est pas bonne".

Pour le Sénégalais Gorgui Dieng "tout joueur rêve de jouer devant son public et l'Afrobasket est l'une des rares occasions qui m'est offerte, donc je supporte cette co-organisation".

Le Sénégal et la Tunisie ont été désignés par la FIBA pour abriter la prochaine édition de l'Afrobasket 2017 (du 8 au 16 septembre).

Dakar recevra les phases préliminaires de deux poules.

Cette décision qui fait suite aux défections de l'Angola et du Congo a fait reculer la tenue de la compétition, habituellement organisée au mois d'août, en septembre.