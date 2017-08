Sénégal: Diplomatie - L'ambassadeur Mushingi des USA présente ses lettres de créances au Président Macky Sall

En tant qu'adjoint au chef de Mission à l'Ambassade des Etats-Unis en Ethiopie, les grands axes de son travail ont porté sur la promotion de l'agenda politique du gouvernement des Etats-Unis dans la Corne de l'Afrique, le leadership inter-agences et la gestion des ressources, ainsi que le soutien à la Mission des Etats-Unis auprès de l'Union africaine. De 2006 à 2009, le Dr. Mushingi a été Conseiller à l'Ambassade des Etats-Unis en Tanzanie. De 2003 à 2006, il a été en poste au Secrétariat exécutif, où il a notamment eu la responsabilité de tous les voyages du Secrétaire d'Etat adjoint et l'a accompagné dans ses déplacements.

De 2013 à 2016, souligne un communiqué, le Dr. Mushingi a été Ambassadeur au Burkina Faso. Il a également été secrétaire exécutif adjoint au Secrétariat exécutif et directeur exécutif du Bureau exécutif du Secrétaire d'Etat, entre 2011 et 2013.

Mushingi est arrivé à Dakar le 30 juillet. Le nouveau diplomate américain a saisi l'opportunité de cette cérémonie pour affirmer ses premières impressions. «Je suis honoré de représenter le peuple américain en République du Sénégal. Les États-Unis et le Sénégal ont une histoire de solide coopération, et je suis impatient de travailler ensemble avec vous pour améliorer notre partenariat».

