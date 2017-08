Liberia: L'ONU ouvrira un bureau des droits de l'homme au pays en 2018

L'opposant libérien et ex-star du football international, George Weah, s'est officiellement lancé dans la… Plus »

« La vraie paix n'est jamais possible si les gens estiment que leur désir de justice n'a pas été respecté. Des crimes de guerre abominables ont été commis dans ce pays et les auteurs des pires crimes doivent maintenant comprendre que la justice les rattrapera », a déclaré le Sous-Secrétaire général qui a également mis en garde contre ce que certains qualifient d'accroissement inquiétant du discours de haine à l'approche de la saison électorale.

Le haut-responsable onusien a également soulevé la question des personnes lesbiennes, homosexuelles et transgenres qui font l'objet de discriminations et d'abus insupportables qui doivent être combattus. Il a également exprimé des inquiétudes au sujet des droits des personnes handicapées.

A l'issue de son déplacement, M. Gilmour a soulevé une série de problèmes que le Libéria doit continuer de traiter. Il s'est ainsi déclaré profondément préoccupé par la prévalence continue de la mutilation génitale féminine dans le pays. Il a exhorté le gouvernement à faire beaucoup plus pour combattre ce fléau et pour décourager d'autres pratiques traditionnelles nuisibles telles que l'ordalie, les accusations de sorcellerie et les exécutions rituelles. Il a souligné les obligations internationales du Libéria en matière de droits de l'homme à cet égard.

« Le Libéria a progressé de façon spectaculaire depuis ma dernière visite juste après une guerre civile brutale », a déclaré M. Gilmour à la fin de sa visite de trois jours. « Il s'agit d'un hommage au peuple et au gouvernement libériens et aux grands efforts de la Mission des Nations Unies au Libéria », a-t-il ajouté, soulignant toutefois que les gains en matière de droits de l'homme sont « encore précaires, d'où le besoin vital des Nations Unies de poursuivre notre appui ».

