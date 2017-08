Cameroun: Obsèques de Mgr Bala - Laurent Esso hué à Bafia

Le représentant de Paul Biya conspué lorsqu'il décernait la distinction à titre posthume au défunt prélat. Comme à son habitude le garde des Sceaux est resté comme du marbre.

Après plusieurs semaines de polémique autour de sa mort, intensifiée par une enquête à rebondissements, les obsèques de Mgr Jean-Marie Benoît Bala, évêque de Bafia, ont finalement eu lieu les 2 et 3 août à Yaoundé et dans son diocèse où il a été inhumé.

Mercredi 2 août, après la levée du corps suivie d'une messe à Yaoundé, le corps a été acheminé à Bafia. Où une messe a ensuite été dite toutes les trois heures à la cathédrale de Bafia. Au cours de l'inhumation qui s'est faite jeudi 3 août à Bafia après la messe de requiem qui a eu lieu à 10 heures à la place de l'indépendance de Bafia, l'on a remarqué la présence de tous les évêques du Cameroun, du Gabon et de Guinée équatoriale.

Le nonce apostolique a commencé par lire le message du pape et du préfet de la sacrée congrégation de l'évangélisation des peuples.

Le sermon dit par Mgr Jean Mbarga débutera par un appel à témoin de quiconque connaîtrait celui qui aurait participé à la mort de Mgr Bala de se rendre aux autorités compétentes. Un appel qui n'a laissé personne indifférent, d'aucuns ne s'empêchant pas de laisser couler une larme.

Mgr Kleda pour sa part n'a pas manqué d'insister sur le fait que Mgr Bala a bel et bien été assassiné.Pour ensuite dénoncer « ces gens tapis dans l'ombre qui intimident la justice, et qui torpillent l'enquête ».

Lorsque le représentant du chef de l'Etat à ces obsèques se lève pour déposer la distinction à titre posthume sur le cercueil de Mgr Jean-Marie Benoît Bala, il est hué par la population.

Des prémices de cette conspuation s'étaient déjà fait sentir lors de l'annonce de cette médaille. Des voix s'étaient élevées pour protester contre cette démarche jugée inopportune par certains.

Sur place, il se susurrait que Laurent Esso voulait décerner la distinction en pleine messe. Les évêques s'y serraient opposés.

Pour Mgr Jean Mbarga, «un évêque ne meurt jamais ». « Le 10 juillet 2017, nous donnions ceci dans un communiqué de presse, les évêques maintiennent la déclaration du 13 juin 2017 selon laquelle Mgr Jean-Marie Benoit Bala a été assassiné. Nous continuons donc de demander que la vérité sur l'assassinat éclate au grand jour.

Et nous continuons encore de croire que nous sommes dans un pays de droit et que la vie de tout homme doit y être protégée et respectée. Par ailleurs, nous dénon- çons tous ceux qui, dans l'ombre obstruent les pistes de l'enquête. Nous dénonçons tous ceux qui font une forte pression sur tous ceux qui sont en charge de ce dossier à savoir les médecins légistes, les avocats, les juges... » avise-t-il.

Le message de condoléances de Paul Biya lu par le préfet du Mbam et Inoubou et adressé à Mgr Abraham Kobe, administrateur apostolique affirme le caractère tragique et brutal de la mort de Mgr Jean-Marie Benoît Bala.

Le désormais ex-évêque de Bafia, Mgr Jean-Marie Bala repose désormais en la Cathédrale Saint-Sébastien de Bafia.