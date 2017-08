Congo-Kinshasa: Devant l'Officier de l'état-civil à Ngaliema - Sylver et Lydie optent pour le lien indissoluble du mariage

Dans un récent rapport publié par l'ONU, les FARDC sont mises en cause dans des attaques barbares contre… Plus »

Accompagnés des salves d'applaudissements et cris de joie, les deux familles Masisa Mpululu Norbert et Mpungi Matsuela Jophet sont restées dans une liesse indescriptible. Car, ce jeune couple a inexorablement honoré leurs parents par ce temps qui court. Le rendez-vous est donc pris pour ce samedi 5 août 2017, date prévue pour la bénédiction nuptiale en la paroisse Mont des Oliviers de CEAC/UPN. La soirée dansante pour tous les invités est prévue en la Salle Prestige de Mbudi, sur Avenue Boyoma n°5, quartier Mbudi Terminus dans la commune de Mont-Ngafula.

Ainsi, devant l'Officier de l'état-civil de la Commune de Ngaliema, ces jeunes conjoints pendant qu'ils introduisirent, l'un après l'autre, les anneaux aux doigts, ont prononcé, chacun, des propos doux et pleins de tendresses en guise de raffermissement de leur amour et de consolidation de la vie en couple pour que, seule, la mort puisse les séparer. Quant au régime du mariage en rapport avec le Code de la famille, Ils ont opté pour un régime de communauté des biens réduits aux acquêts.

C'est un processus long et périlleux des fiançailles qui a duré autant d'années depuis la colline inspirée (UNIKIN), mais qui vient d'être démoli. Dr. Sylver Lufumbu Matsuela et Lydie Lendo Masisa ont opté désormais de vivre ensemble en couple, conformément aux us et coutumes de deux familles.

