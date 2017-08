Cameroun: Pr Jean-Marie Begne - « Le management, un modèle spécifique d'organisation »

Enseignant de sciences de gestion à la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Yaoundé II-Soa

Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan : « La rationalité managériale dans les établissements publics administratifs au Cameroun, facteurs d'influence et déviances induites ». Quels éclairages pouvez-vous apporter à ce sujet ?

Les faits de l'environnement -c'est bien connu- ne sont jamais neutres pour les organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Les dirigeants en tiennent compte dans leur prise de décision. Ce qui fait que le phénomène de sujétion de la décision aux exigences de l'environnement est au cœur de toute stratégie élaborée et mise en œuvre par chaque organisation pour survivre et se développer en univers évolutif, et donc instable. Les établissements publics administratifs (EPA) ne font pas exception à la règle et sont affectés dans leur fonctionnement par les mutations de leur milieu d'évolution, autant que l'administration publique camerounaise (APC) dont ils constituent des démembrements.

L'une de ces mutations découle de la réforme du régime financier de l'État mise en application depuis janvier 2013. Elle conduit les EPA à passer d'un mode de gestion fondé jusque-là sur les moyens disponibles, à la gestion axée sur les résultats (GAR), un modèle de gestion qui implique leur adhésion aux principes et valeurs du management. Cela ne va pas sans conséquences. Car, le management est un modèle spécifique d'organisation sous-tendu par une rationalité propre à l'œuvre dans le comportement des dirigeants, à savoir, la rationalité managériale.

Comment faire face à cette situation lorsqu'on est dirigeant d'un EPA?

Le dirigeant ici est celui que les pouvoirs publics ont jugé capable de conduire l'EPA vers des objectifs fixés à travers les missions confiées par l'État-tutelle. Il est donc évalué par rapport au niveau de réalisation de ces objectifs qui bien évidemment, dépend des conditions du lieu et du moment. L'atteinte de ces objectifs est ainsi une contrainte de but pour lui, et en cherchant à la lever, il répond à une rationalité de type managérial qui repose sur un impératif d'efficacité. La stratégie adoptée pour lever cette contrainte est mise en œuvre dans un dispositif organisationnel bureaucratique animé par une logique d'essence juridique.

Elle ne pourra être gagnante qu'à deux conditions : d'abord, il faudra qu'elle s'appuie sur l'ensemble de contraintes existantes dont la contrainte de but pour innover. Ensuite, elle doit s'atteler à transformer les règles du jeu pour en imposer de nouvelles, car en tant que système et comme organisation, l'EPA a la capacité de modifier les conditions de son milieu d'évolution.

Quel modèle de gestion proposez-vous finalement pour résoudre ce conflit dans l'administration publique camerounaise et ses composantes ?

Ce qui est certain, c'est que l'issue de l'affrontement entre la rationalité juridique dont est imprégnée notre administration publique et la rationalité managériale qui découle de son adhésion aux principes et valeurs du management, ne peut pas s'envisager en termes de disparition de l'une ou l'autre. En effet, lié à la pénétration du management, le risque de corrosion de la rationalité juridique est certain. D'un autre côté, les faits montrent que la rationalité managériale est dénaturée par la transcription des préceptes managériaux en termes juridiques.

Par conséquent et eu égard à leur contexte d'évolution actuelle, le modèle de gestion qui paraît indiqué pour les EPA ne peut découler que d'un compromis entre une approche du processus stratégique qui privilégie la rationalité des principes de prise de décision, et celle qui considère l'élaboration d'une stratégie comme l'aboutissement d'un processus provoquant des changements par adaptation continue.