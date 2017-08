Cameroun: Vacances sans SIDA - Le dépistage toujours incontournable

Cette année encore, Synergies africaines et ses partenaires mettent le paquet pour développer le réflexe au sein de la population.

Les jeunes, très mobiles, négligents et essentiellement permissifs pendant les vacances constituent, comme chaque année, la cible principale de la campagne « Vacances sans sida ». L'édition qui s'ouvre ce matin au siège de l'Ong panafricaine Synergies africaines contre le Sida et les souffrances créée par Mme Chantal Biya, épouse du président de la République, a pour thème : « Génération androïd, cliquons sur le dépistage du VIH ». Il est question d'accentuer la sensibilisation des jeunes, l'une des catégories sociales les plus vulnérables à la pandémie du siècle. « L'édition de cette année ne revêt pas spécialement de particularité.

Il s'agit de continuer sur la même lancée que les autrefois, avec plus d'engagement et d'efficacité demandés aux pairs éducateurs sur le terrain », explique Jean Stéphane Biatcha, le secrétaire exécutif de Synergies africaines. La campagne s'ouvrira ce jour avec en filigrane des chiffres prometteurs, encourageants et cette volonté de faire toujours mieux pour circonvenir le fléau. En 2015, plus de 35.000 jeunes ont été dépistés au niveau national, dont 54% étaient des femmes et 46% des hommes.

La cible de l'édition 2016 était estimée à 700 mille jeunes scolaires, universitaires et sans emploi. 500 pairs éducateurs avaient été mobilisés sur l'ensemble du territoire national pour les besoins de l'opération. Au total, environ 1,5 million de jeunes ont été touchés par la campagne. Le taux de séropositivité au sein la population dépistée a été évalué à 2,44%, avec une proportion de 52,3% de femmes séropositives contre 47,6% pour les hommes. Plus de 125.000 préservatifs masculins ont été distribués, ainsi que 13.000 préservatifs féminins.