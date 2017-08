Cameroun: Union européenne-Cameroun - Satisfaisante coopération

D'après Alamine Ousmane Mey, le Cameroun et le Nigéria sont engagés sur deux fronts, notamment le front économique et le front sécuritaire. Lors de la conférence tenue récemment à Abuja, il est ressorti qu'il faut ouvrir le champ aux relations de paix et de stabilité voulues entre les deux pays à travers l'organisation de fora, le renforcement de la coopération économique entre les secteurs privés camerounais et le nigérian.

Nous sommes très confiants quant aux résultats de la deuxième étape », a-t-elle déclaré. En fin de séjour dans le pays, Françoise Collet n'a pas manqué d'évaluer son mandat : « Nous sommes satisfaits de la remontée de transparence qui a permis de faire une évaluation de la gestion des finances publiques», a-t-elle affirmé à la presse. Les quatre années passées en terre camerounaise lui ont toutefois donné de déceler les faiblesses du système économique et de concevoir des stratégies visant à le rendre plus efficace. Lors de la deuxième audience avec Lawan Abba Gashagar, haut-commissaire du Nigeria au Cameroun, la discussion a tourné autour de l'état de la relation qui lie les deux pays.

