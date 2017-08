Cameroun: Embellissement - Des kiosques plus modernes

Ils ont été inaugurés mercredi dernier par le délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Tsimi Evouna

Des kiosques en matériaux provisoires, aux couleurs et aux formes individuelles, construits à tous les coins de rue. Le délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Tsimi Evouna, ne veut plus de ce type de clichés qui contribuent à ternir l'image de la capitale politique du Cameroun. Il l'a fait savoir mercredi dernier au cours de la cérémonie d'inauguration des nouveaux kiosques de la ville de Yaoundé. « Les propriétaires des kiosques anarchiques ont un mois pour se mettre en règle, sinon leurs installations seront détruites », a martelé Glibert Tsimi Evouna.

La vision du délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine est concrétisée par le partenaire privé Accent média, qui a mis les petits plats dans les grands pour sa réalisation. « Il s'agit de dispositifs présfabriqués, couvrant une superficie de 6m2 chacun, et garantissant des conditions de confort et de sécurité optimale », a expliqué Elise Ekelle, représentante d'Accent média. Avant d'en dérouler les multiples avantages. « Ce sont des espaces à l'abri des intempéries et doublement ventilés par une ouverture de store sur la façade principale. Ils possèdent également un mécanisme de ventilation intégré raccordé au réseau électrique et solaire, garantissant une fonctionnalité 24h/24. Chaque kiosque est équipé d'un dispositif de gestion hybride d'énergie électrique et solaire pour être éclairé en permanence.

Il dispose d'une isolation thermique et d'une alarme automatique pour sécuriser les personnes et le matériel », a-t-elle expliqué. Le produit contribue également à l'identification et l'affichage numérisé des publicités. Dans quelques mois, ces kiosques se retrouveront dans toute la ville. Pour l'instant, le partenaire du gouvernement, par la voix de sa représentante, a fait savoir que « 100 kiosques à titre expérimental ont déjà été construits dans la ville. Par ailleurs, 500 socles sont en attente de matériel pour leur finition. En 2019, date accueil de la CAN par le Cameroun, 700 kiosques seront disponibles », a-t-elle promis. Pour la location, les usagers doivent débourser la somme de 50.000F par mois. Ces derniers doivent se rendre auprès des services de la Communauté urbaine de à Yaoundé.