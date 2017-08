Ile Maurice: Metro Express - Le chantier est sur les rails, les Mauriciens déroutés

L'effervescence gagne lentement mais sûrement les villes. Le chantier du Metro Express devrait démarrer en septembre et divers changements sont à prévoir.

À Curepipe, le plus gros changement sera à la gare Jan Palach. Elle sera entièrement refaite, vu qu'elle sera la station du métro pour la ville. «Il s'agit de la station principale. Il y aura d'autres stations, à la rue Sivananda, entre autres. Il faudra entièrement réaménager Jan Palach. Mais nous n'aurons pas à enlever le bazar qui se trouve à côté», explique le maire Hans Margueritte.

Le bazar est, toutefois, en rénovation. Il devra contribuer à la modernisation de la ville lumière. «Il y a beaucoup à faire à Jan Palach, surtout avec la zone commerciale et les magasins, etc. Pendant les travaux de construction, nous allons transférer une partie des autobus au Forum. La mairie entame des projets de modernisation dans cette partie de la ville.»

Du côté de la capitale, le lord-maire, Daniel Laurent, indique que le terrain de football de Camp-Chapelon a pu être sauvé. «Il y a juste une station de taxis qui devra bouger. À La Butte, le métro sera en hauteur, il n'y aura pas à toucher à la foire ni à d'autres infrastructures de la région. Les habitants de La Butte n'auront pas à être relogés. Comme le métro sera sur pilotis, ils ne seront pas inquiétés.»

La gare Victoria connaîtra également des changements, car elle abritera la station du Metro Express. Mais «nous n'avons rien à faire au niveau de la mairie, tout se fait au niveau du gouvernement central», fait ressortir Daniel Laurent.

Leurs infrastructures à Beau-Bassin-Rose-Hill seront, elles, enlevées. À commencer par Arab Town, qui sera rasé. Un emplacement à côté de la foire Da Patten a déjà été identifié pour la relocalisation temporaire des marchands. Le délai est le 31 octobre pour que les marchands soient relocalisés. L'appel à candidatures pour les étals a déjà été lancé.

La place Margéot devrait également disparaître pour faire place à la station de métro. Idem pour la promenade Roland Armand, le complexe sportif de résidence Barkly et le jardin Bijoux à Beau-Bassin. «Comme alternative à la promenade Roland Armand, nous proposons aux joggeurs d'aller au stade de Rose-Hill. Celui-ci sera ouvert à des heures spécifiques pour eux matin et soir», souligne le maire Ken Fong. D'ajouter : «Nous lançons un appel aux propriétaires d'immeubles et de magasins à proximité du tracé du Metro Express pour qu'ils repeignent leurs bâtiments afin d'être en phase avec le projet de modernisation.»

Quant à Quatre-Bornes, seule la foire d'Ollier bougera et les marchands seront relocalisés. La station de métro sera à la rue Jules-Koenig. «Nous allons apporter d'autres développements de notre côté et nous prévoyons la construction d'un bâtiment à côté du marché de Quatre-Bornes, actuellement en rénovation. Il s'agit d'un emplacement commercial, avec un food court, entre autres», affirme Pamela Ayacanou, maire par intérim.

Pour l'heure, aucun délai n'a été fixé pour ces travaux. Nous avons essayé de joindre le maire de la ville de Vacoas-Phoenix, en vain.

Le ministère du transport rassure les syndicats

Le ministère du Transport a fait parvenir une lettre aux syndicats du transport en commun (l'Association des travailleurs du transport par autobus et l'United Bus Service Employees Union), mardi. Ce, pour réitérer son engagement à faire de sorte qu'il n'y ait pas de perte d'emploi dans le secteur. Selon cette lettre, un calendrier de consultations a été établi, incluant des rencontres avec les syndicats. Le ministère travaille aussi sur un plan de «rerouting» des lignes dans plusieurs régions de Rose-Hill, Vacoas et Curepipe.

Appréhension et angoisse

À l'aube du démarrage du Metro Express, les Mauriciens n'hésitent pas à faire entendre leurs voix. Surtout que les travaux promettent de faire grand bruit, au sens propre.

«On a peur pour notre commerce», lâche Shaneel Mewasingh. Ce dernier est restaurateur à Quatre-Bornes. Son établissement se trouve sur la route Royale et il sait que la poussière et le bruit vont beaucoup nuire à son entreprise. «Les gens vont éviter Quatre-Bornes lors de la construction.» Moins de gens, cela voudra surtout dire moins de rentrée d'argent.

D'autres entrepreneurs appréhendent aussi le démarrage de ce projet. Comme ce responsable d'une échoppe qui souhaite garder l'anonymat par peur des représailles. «Nous n'avons plus notre mot à dire. Il faut accepter tout ce qui se présente à nous. Le bruit, on peut s'y faire. Mais la poussière et la circulation qui sera perpétuellement bloquée dans la région, tout cela ne sera pas évident à gérer.»

Le pire envisagé

Du côté de La Butte, Azam Rujubali, qui habite le quartier depuis 32 ans, envisage même le pire. «Je ne veux plus vivre dans la misère. Je veux plus connaître tous ces moments de doute à nouveau. J'ai construit ma maison pierre par pierre, brique par brique. Maintenant on vit avec la peur au ventre de se faire expulser de notre chez nous.» Le gouvernement lui a fait comprendre que des pilotis pour le métro vont être installés dans sa cour. «On a déjà reçu une première lettre il y a quatre mois pour nous dire qu'il va falloir que nous évacuions les lieux. Mais, je ne veux pas. On m'a proposé une somme dérisoire pour racheter ma maison.» Du coup, il pense au pire.