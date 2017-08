Cote d'Ivoire: Semaine nationale de la propreté - Les lauréats des prix de la salubrité comblés

Le vendredi 4 aout 2017, au Cabinet du Ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement Durable, les 5 "élus" de la Salubrité présentés au public, lors de la cérémonie de lancement de la Semaine Nationale de la Propreté (SNP), le mardi 1er aout 2017, ont été comblés.

Ils ont reçu des mains du Préfet hors grade Brahima Fofana, Directeur de cabinet et Représentant le Ministre Ouloto, leur récompense pour les efforts fournis avec leurs propres ressources matérielles et financières dans l'amélioration de leur cadre de vie. Cet engagement volontaire et citoyen, M. Fofana l'a relevé et salué à sa plus juste valeur. "Ce n'est pas l'objectif ni la vocation du Grand Ménage de récompenser les citoyens ; mais Madame le Ministre Anne Désirée Ouloto a tenu à vous traduire sa satisfaction et saluer le sens civique qui vous a poussés à prendre de votre temps et de vos ressources pour agir en faveur de la salubrité", a introduit le Directeur de Cabinet en remettant aux récipiendaires leur Prix, en présence des Conseillers techniques Carole Toutoukpo et Parfaite Koffi, et de leurs proches.

Au niveau des tableaux, le 1er prix, la somme de 500 000F, est revenu à Koné Athanase ; le 2è prix, 350 000F, à Albéric Kouassi et le 3è prix, 250 000F à Mlle Bohui Lou Bénédicte. Au niveau des structures, l'ONG Environnement Santé Développement Communautaire (ESDC) présidée par M. Kouakou N'Zi Isaac a reçu 1 000 000F CFA et le Comité local de la zone 3 dirigé par Goprou Séraphin 750 000F CFA.