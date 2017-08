Cote d'Ivoire: Les samedis de biton - Le plus beau village du pays

Félix Houphouët-Boigny, le sage pour l'éternité, le roi Salomon pour l'Afrique, aimait dire : « Je ne suis pas un sage. C'est mon ami Hampaté Ba qui est un sage. » J'ai été un proche d'Hampaté Ba, jusqu'à sa mort.

Nos maisons n'étant pas loin, l'un de l'autre, à Marcory. Au dixième anniversaire de sa mort, j'ai été sollicité par les organisateurs pour faire un témoignage sur lui. Après mon intervention, des historiens, des universitaires ont demandé ma copie qui renfermait des informations sur l'histoire et la petite histoire de l'Afrique. C'est dire que j'ai beaucoup fréquenté ce sage et humaniste africain. Je ne sais plus combien de personnes j'ai eu à introduire chez lui. Un jour, devant lui, je blaguais avec une universitaire noire américaine ou afro-américaine que je trouvais manquant d'Africanité. Hampaté Ba m'interrompit pour me dire que mon amie n'était pas africaine mais bel et bien américaine, même si elle avait une peau noire.

Souvent dans mes chroniques je procède comme le maitre. « En Afrique, on ne doit pas rentrer immédiatement dans le vif du sujet, disait-il, comme les européens. Il faut procéder par étapes comme un chemin qu'on débroussaille ou qu'on éclaire avant de rentrer ou de s'installer dans le village. » Avec ses interlocuteurs ou seul avec moi, il aimait comparer la vision de l'Africain et de l'Occidental et donnait souvent cet exemple. « Quand un européen parle à son fils et que ce dernier le regarde fixement dans les yeux, c'est un signe d'attention, d'obéissance et d'intelligence. En Afrique, un fils qui regarde fixement son père dans les yeux montre une désobéissance sans limite, une effronterie à son père et qui peut mériter le bannissement.

Le petit africain a les yeux baissés quand son père lui parle. » C'est dire que la différence est grande entre la civilisation africaine et occidentale. Imposer une vue « blanche » à des têtes « noires » est une greffe qui ne prend pas. Imaginons l'organisation du plus beau village de France dans un pays africain. Le plus beau village de France ou le village préféré des Français est une émission télévisée de France 2, présentée par l'inusable Stéphane Bern. Elle consiste à montrer un village de France dans tous ses aspects, notamment historique. Chaque village est piloté par un comité dont un ambassadeur qui peut être une célébrité. Il faut dire que France 2 a de nombreuses émissions similaires telles que : « Les plus beaux jardins de France » ou « les plus belles maisons de France. » Ce sont les spectateurs qui choisissent en votant.

Chaque village se donne les atouts nécessaires pour décrocher le titre. Car avoir la plaque du plus beau village de France attire de nombreux touristes pour les vacances et le reste de l'année. En juin dernier, c'est le village de Kaysserberg, dans l'Alsace, qui a été le village préféré des Français. Le village avait pour ambassadeur Miss France 2012, Delphine Wespiser. Moi-même, j'étais pour ce village qui va augmenter ses hôtels pour faire face à tout ce déferlement de touristes. Imaginons un tel concours en Afrique. Il va créer de graves difficultés à la cohésion nationale. Un continent où le tribalisme est triomphant, où aucun chef d'Etat n'ose composer un gouvernement d'ethnies plus que d'autres et où les cadres administratifs sont choisis en fonction des répartitions géographiques et ethniques.

C'est créer une guerre, si successivement on vote pour deux villages de l'est ou du sud. On criera à la tricherie, ou même au tribalisme, au népotisme, à la corruption, et même à la partition du pays. Lisez plus haut. Il y a une grande différence entre les noirs et les blancs, tant en couleur qu'en mentalité. Le plus beau village ou le village préféré ne passera pas en Afrique. Les mentalités sont loin d'être prêtes. Pour un concours ou un jeu qui rapporte beaucoup au village et à la région, il faudra l'africaniser en Afrique. D'abord, un nom adapté et qui ne frustre personne. Un continent ou pour peu ou rien, les gens montent sur leurs échassiers de tribalisme pour tout saboter. Ensuite, procéder par région. Au lieu de dire le plus beau village de la Côte d'Ivoire, annoncer le plus beau village du Boukani ou du Gontougo.

L'année suivante, le Tchologo et ainsi de suite. C'est vrai qu'en Afrique, par haine, par jalousie et par méchanceté gratuite, deux villages entrent en conflit, se bagarrent et se tuent, mais ce concours peut amener les citoyens d'un pays à plus de compréhension et d'union. Enfin, la télévision. Elle copie et adapte plusieurs émissions françaises. Elle a avec cette émission une occasion de faire aimer les villages à ses millions d'enfants qui non seulement ne parlent plus leur langue maternelle encore moins paternelle et surtout d'apprendre à aimer les villages. La balle est aussi dans le camp du ministère du tourisme. Ainsi va l'Afrique. A la semaine prochaine.