Cote d'Ivoire: 16es championnats du monde d'athlétisme - Pourquoi des médailles pourraient sourire aux ivoiriens à londres

Du 4 au 13 août 2017, le regard du monde sportif sera tourné du côté de Londres dans le cadre des 16es championnats du monde d'Athlétisme. Plus de 2000 athlètes issus de 205 pays participeront aux mondiaux de l'athlétisme.

Parmi les athlètes en lice, figurent le Jamaïcain Bolt Usain, le maître du sprint mondial et Olympique, la Jamaïcaine Elaine Thompson, championne Olympique 2016 au 100 m. La Côte d'Ivoire sera représentée à cette compétition par quatre sprinteurs. Il s'agit de Murielle Ahouré (100 m et 200 m), Ta Lou Josée ( 100 m ; 200 m), Meité Ben Youssef ( 100 m) et Hua Koffi Wilfried (200 m). A l'exception de Hua Koffi Wilfried, Ta Lou, Meité Ben et Murielle Ahouré ont préparé cette compétition en participant aux différents meetings de la Diamond League (compétitions qui se jouent dans plusieurs villes : Ndlr) au cours de cette saison. Meité Ben sur 12 Diamond League déjà courus a participé à 9, au 100 m. Murielle Ahouré compte quatre Diamond League dont deux, au 100 m et deux, au 200 m. Ta Lou Marie José totalise 8 meetings au cours de cette saison (quatre au 200 m et quatre au 100 m).

Les efforts des sprinteurs ivoiriens seront donc jaugés à partir d'aujourd'hui, vendredi 4 aout 2017. Et c'est Meité Ben qui donnera le ton au niveau des séries du 100 m. Ta Lou Marie José et Murielle Ahouré pour le compte des 100 m seront en lice le 5 août 2017. Hua Wilfried, pour sa part, sera dans le starting- Block le 7 août 2017, au niveau du 200 m. Avant le coup d'envoi, des spécialistes du sprint ivoirien analysent les chances de médailles des représentants ivoiriens. « Murielle Ahouré a été à 4 reprises, vice-championne du monde.

Deux fois en salle et au 100 m et 200 m. Ta Lou a énormément progressé. Elle a manqué de peu une médaille aux Jeux Olympiques de Rio. Elle aura envie de gagner dans ces mondiaux. Idem pour Meité Ben, finaliste à Rio aux Jeux Olympiques. Avec un peu de chance, on aura deux à trois athlètes sur le podium. Ce petit groupe de quatre athlètes peut nous valoir des surprises. Je ne pense pas qu'on revienne bredouille de ces championnats du monde. Quand on voit la régularité de ses trois athlètes (Ta Lou, Murielle Ahouré et MeitéBen ) au niveau mondial, je le dis on ne doit pas pouvoir revenir sans une médaille. Ils en sont conscients. Ils vont donc donner le meilleur d'eux », a commenté Serges Doh, candidat à la présidence de la FIA (Fédération Ivoirienne d'Athlétisme).

Hyacinthe Komalan, entraineur de l'équipe nationale, pour sa part, mise plus sur les dames que les hommes. Car à ce niveau, la bataille sera rude pour Hua et Meité.

« Le niveau mondial pour Hua sera très difficile. Au niveau du ranking des 200 m, il est très loin. Pour ce qui est des trois autres athlètes, nous avons de potentielles chances de médailles surtout avec les dames. Meité Ben peut faire une belle finale pour occuper une belle place, mais monter sur le podium sera un peu difficile pour lui. Mais on peut espérer quelque chose ; c'est une course de vitesse. Il faut compter sur la forme du moment et le mental. Au niveau des dames, nous avons de réelles chances ; à conditions que nos filles restent concentrées » a analysé Hyacinthe Komalan.

A la question de savoir si Murielle Ahouré pourra se relancer à Londres dans le cadre des mondiaux, ces deux hommes de l'athlétisme ivoirien se sont voulu optimismes. « Il est vrai que Murielle Ahouré a eu des pepins. Au regard de ces contre-performances de Rio en 2016 et Pékin en 2015, elle entend se racheter cette année. Elle s'est préparée pour ça. Cette saison, elle a réalisé la meilleure performance d'Afrique sur les 100 m en 10' 78 », dira Hyacinthe Komalan. Pour Serges Doh, l'expérience de compétition demeure un atout pour Murielle Ahouré. « Rio est terminé, Murielle est en train de remonter la pente, on verra ce que ça donnera à ses mondiaux. Murielle est aguerrie, on sait ce que le public ivoirien attend d'elle. Murielle est consciente de l'enjeu. Elle donnera le meilleur d'elle. Elle va se surpasser pour montrer qu'elle est toujours là », soutient le conseiller de Murielle Ahouré, Serge Doh.