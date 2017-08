Ile Maurice: Bodha - «Dans trois semaines je rencontrerai les travailleurs du transport»

Or, fait remarquer le ministre des Infrastructures publiques et du transport en commun, il y a treize syndicats dans le secteur du transport. Et il veut tous les rencontrer. Il explique que trois lignes seront affectées par le metro express, en l'occurrence les lignes 1, 2 et 3. «Nou lé trouv enn solision.» Nando Bodha soutient toutefois que ces lignes seront intégrées au projet.

«Dan trwa sémenn, mwa ek minis travay nou pou asiz ansam avek zot», a souligné Nando Bodha. Et pourquoi pas la semaine prochaine ? D'autant plus que l'United Bus Service Employees Union compte entamer une grève de la faim incessamment. Les membres de ce syndicat ont toutefois indiqué, jeudi 3 août, que si le ministre accepte de les rencontrer, elle n'aurait pas lieu.

Il dit comprendre que les travailleurs du transport sont «tracassés». Et il compte bien les rencontrer. Mais dans trois semaines. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Infrastructures publiques et du transport en commun, Nando Bodha. C'était à l'occasion du lancement du Salon de l'automobile, au centre Swami Vivekananda, à Pailles, ce vendredi 4 août.

