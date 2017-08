Congo-Kinshasa: Beni - Plus de 4000 ménages des déplacés vivent dans les conditions difficiles

En République démocratique du Congo, de violents combats ont opposé Pygmées Twa et Bantous… Plus »

« Il y a le problème des enfants de 0 à 6 ans qui sont évalués à 6573 et un degré de malnutrition et de vulnérabilité élevé. Que ces ménages aient accès à la nourriture parce qu'ils sont dans des familles d'accueil qui n'ont pas accès aux champs. Il faut une assistance en repas et aux soins gratuits », recommande Désiré Bahati.

Selon Désiré Bahati, manager de programme de l'ADECO, qui sollicite une assistance en leur faveur, la majorité de ces déplacés qui ont fui les affrontements entre les FARDC et les groupes armés dans les localités de Supa Kalau, Kabasha et Kalunguta vivent dans des familles d'accueil.

Environ 4000 ménages, parmi lesquels plus de 7.000 enfants en âge scolaire dont 3506 filles et 3502 garçons, vivent dans des conditions difficiles dans la ville de Beni.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.