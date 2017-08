Sénégal: Dr Anta Sané met en exergue le rôle des femmes dans le PSE

"Vous êtes un exemple de persévérance et d'abnégation pour nous et nous fondons beaucoup d'espoir dans ce partenariat", a dit Mme Diouf.

Le professeur de sciences politiques a demandé aux femmes de Merina et autres localités de keur Momar Sarr de "croire en leur potentiel" qui "valorisé peut leur ouvrir toutes les portes notamment celles des assemblées électives et les poste de nomination".

"Un diplôme, si vous l'obtenez, personne ne peut vous le retirer et il vous confère des droits certains", a affirmé Dr Sané donnant en exemple son propre cursus qui lui a permis d'évoluer dans des institutions prestigieuses et de s'épanouir dans la vie.

"Le Sénégal ne peut aspirer au développement économique sans les femmes qui constituent plus de la moitié de la population sénégalaise", a notamment déclaré Dr Sané qui introduisait une conférence à Merina (Keur Momar Sarr) sur "Le rôle de la femme dans la vulgarisation et la promotion du PSE".

Louga — Le professeur de Sciences politiques et relations internationales à l'université Howard Washington Dc, Dr Anta Sané, a insisté sur le rôle que la femme doit jouer dans le Plan Sénégal émergent (PSE), invitant ses sœurs à mener le combat de l'instruction et de la production.

