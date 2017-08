Algérie: La Kabylie frappée par de violents incendies

Depuis le 1er juin, plus de 8 000 hectares ont été détruits par des incendies en Algérie. Le ministre de l'Intérieur a annoncé ce week-end que plusieurs personnes, soupçonnées d'avoir déclenché des feux de forêt, avaient été arrêtées à l'est et au centre du pays.

Prochains objectifs pour le village, augmenter ses réserves d'eau et mettre en place un système d'alerte plus rapide.

« Vous voyez le feu là-bas, raconte un homme. C'est grâce au volontariat que la maison a été protégée. » Des centaines d'oliviers, il ne reste que des troncs calcinés. Au total, 400 hectares ont été détruits. Sans les habitants venus aider les pompiers, cela aurait pu être pire. « Tout le monde a participé, avec des pelles et des pioches, de l'eau, des bidons etc », explique Nadjim Kettou, le chef du comité de village.

En Algérie, des incendies touchent le nord du pays depuis le début du mois de juin. Mais cette semaine, à cause notamment d'un vague de canicule, 900 hectares de forêts et d'arbres fruitiers sont partis en fumée en à peine 24 heures.

