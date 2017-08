Ile Maurice: Faux kidnapping - Une histoire montée de toute pièce

Le sergent Sookun de la CID de de Port-Louis Sud, sous la supervision du surintendant de police Behary et avec l'assistane de la police des Line Barracks a arrêté Shayerah Tanwee Burridge jeudi soir. Elle se trouvait dans la voiture dans la capitale. La suspecte a été placée en détention. Après sa comparution en cour hier, elle a été emmenée à l'hôpital. Elle a été reconduite en cellule et restera en détention jusqu'au 11 août.

La mise en scène s'est déroulée dans les rues de la capitale mercredi 9 août. Alors qu'elle se trouvait avec son père, 64 ans, à la rue Pope Hennessy à Port-Louis, une voiture s'est arrêtée à leur hauteur. Sans faire de résistance, elle est montée à bord. Le véhicule a pris la direction du Champ-de-Mars. Un peu plus tard, une autre fille du sexagénaire devait avertir son père que sa sœur a été «kidnappée» et que le ravisseur réclamait une rançon de Rs 100 000.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.