Congo-Kinshasa: Justice pour le Kasaï

En République démocratique du Congo, de violents combats ont opposé Pygmées Twa et Bantous… Plus »

Faire éclater la vérité au grand jour pour que cessent les gémissements des âmes touchées par la folie meurtrière, c'est le vœu de tous, parce que la mobilisation et l'armement des milices supplétives sur base ethnique sont inacceptables. Raison de plus de souhaiter vivement une justice pour le Kasaï.

Cet autre rapport du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme qui révèle que 251 personnes ont été victimes d'exécutions extrajudiciaires et d'assassinats ciblés entre les mois de mars et juin dans la région du Kasaï, soulève des questionnements. Les informations contenues dans le rapport ont été recueillies par une équipe d'enquêteurs des droits de l'Homme des Nations unies qui ont mené des entretiens avec des personnes ayant fui vers l'Angola voisin pour échapper aux violences dans le territoire de Kamonia, au Kasaï.

Vivement une justice équitable, indépendante pour éclairer sur les atrocités qui se révèlent chaque jour au Kasaï. C'est sans doute le chapitre qui devrait être le plus long pour les victimes et leurs proches. Il y a tellement de choses à dire sur ce qu'ils ont connu réellement, pour ceux qui ont eu la vie sauve, que même leur silence brise le silence.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.