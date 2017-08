Maroc: SM le Roi félicite M. Paul Kagame suite à sa réélection président du Rwanda

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Paul Kagame suite à sa réélection à la présidence du Rwanda.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses voeux de succès à M. Kagame dans la conduite de son pays frère vers davantage de réalisations sur la voie du progrès et de la prospérité.

"Le renouvellement par le peuple rwandais frère de sa confiance en votre personne témoigne de sa haute considération pour la politique que vous menez afin d'assurer un développement global et durable de votre pays, et raffermir sa position sur les plans régional et continental en tant qu'espace de stabilité et de prospérité", écrit le Souverain dans ce message.

Tout en mettant l'accent sur les liens de fraternité sincère unissant les peuples marocain et rwandais et le développement continu que connaissent les relations entre le Royaume et le Rwanda qui ont vu leurs perspectives devenir prometteuses dans différents domaines à la faveur des visites échangées entre les chefs d'Etat des deux pays, SM le Roi réaffirme Sa détermination à poursuivre l'action commune avec M. Kagame pour la mie en place d'un partenariat exemplaire à même de répondre aux aspirations des deux peuples frères et contribuer à la promotion du développement socio-économique et à la consolidation de la sécurité et la paix en Afrique.