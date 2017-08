Congo-Kinshasa: Obsèques de Tshisekedi - Vers un jeu de ping-pong !

Le décor est celui de la méfiance et d'incertitude qui est observé ces temps derniers dans le pays de Simon Kimbangu, Joseph Kasa-Vubu, Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent-Désiré Kabila.

Les Congolais feront encore et davantage avec, au cas où les consciences ne s'y prêtent pas. Ils feront encore avec ces multitudes de dossiers récurrents et sulfureux qui ne cessent de laminer l'environnement socio-politico-économique et de bousculer la quiétude des paisibles citoyens. Au point de conclure, à tort ou à raison, que la misère et l'incertitude constituent une seconde nature des Congolais. En commençant par les obsèques d'Etienne Tshisekedi, décédé à Bruxelles (Belgique), le 1er février 2017, ce dossier fait couler encore encre et salive. La polémique est au rendez-vous entre le Gouvernement et la famille biologique et politique de l'illustre disparu. Au centre des enjeux, le rapatriement du reste du corps au pays de celui qui a porté, depuis plusieurs décennies, l'étendard de l'opposition politique en République Démocratique du Congo.

A la manière d'un jeu de ping-pong, M. Basile Olongo, Vice-ministre de l'Intérieur, élu de Kinshasa sous le label "SET", entendez: (Soutient à Etienne Tshisekedi), a affirmé sans ambages, vendredi dernier, sur les ondes de Radio Top Congo, que si l'on pas enterré jusqu'ici, l'inébranlable château fort, craint même mort, Tshisekedi wa Mulumba, la faute reviendrait, selon lui, à l'UDPS ainsi qu'à sa famille biologique.

Dans son aphorisme, il est allé au-delà pour soutenir qu'une somme d'argent aurait été versée à la famille pour pouvoir organiser les funérailles quand bien même, il n'a daigné donner des réponses claires à la question à lui posée par le journaliste, sur la personne auprès de qui, le gouvernement aurait versé cet argent ainsi que le montant y afférent. Le moins qu'on puisse dire à ce sujet, et qu'il est connu de l'opinion que le Gouvernement avait proposé la somme de 250.000 dollars américains, en plus d'un mausolée à construire au Cimetière de la Gombe pour enterrer en toute dignité, M. Etienne Tshisekedi. Dès lors qu'il y a eu couacs ou divergences de vues sur certains préalables entre le gouvernement et l'UDPS, la démarche avait échoué. Basile Olongo reconnaît tout de même qu'une commission d'organisation avait été constituée, quant à ce.

Faux et archifaux !!!

Réponse du berger à la bergère. A l'UDPS, par l'entremise de Peter Kazadi, Conseiller Juridique de Feu Etienne Tshisekedi (paix à son âme), étale sa dénégation vis-à-vis des propos de Basile Olongo.

Pour lui, en effet, les réunions se tenaient effectivement. Les options ont été prises au regard de bons et loyaux services rendus par M. Tshisekedi à la nation. Il est normal que le gouvernement prenne en charge ces obsèques, voire le rapatriement du corps et la sécurisation.

Pour cela, il était question que le gouvernement rende compte à la haute hiérarchie avant de décider, une fois pour toutes, de la faisabilité des options adoptées par les parties.

Seulement, Emmanuel Ramazani Shadary, qui est l'interface du côté gouvernement aurait, soutient l'Udps, un agenda très chargé. Autres faits marquants, c'est lorsque Bruno Tshibala vient aux affaires et promet de tout mettre en œuvre pour débloquer ce qu'il fallait en vue du rapatriement du corps d'Etienne Tshisekedi, l'Udps hausse le ton. "Oui, à l'accord de principe levé mais, à la seule condition que M. Tshibala qui a craché sur la mémoire du Sphinx de Limete ne mette pas ses pieds, ni au bas de la passerelle d'avion à l'Aéroport international de N'djili, ni sur le lieu des funérailles (Concession familiale de N'sele) prévue pour pleurer l'icône de la démocratie en Afrique.

Depuis ce "missile" lancé en direction de Bruno Tshibala par l'UDPS, un silence radio s'est installé jusqu'aujourd'hui.

D'un dossier à l'autre, le préavis de grève lancé par les professeurs de l'Unikin fait tordre la méninge du gouvernement Tshibala. C'est ce lundi 7 août qu'en principe, les professeurs de l'Unikin, regroupés au sein de l'APUKIN ont annoncé le début de grève. Dans l'entretemps, la marmite de médecins, infirmiers, enseignants du secondaire et fonctionnaires de l'Etat continue à bouillonner au feu. Pendant que ces colonnes sous presse prenaient de plus en plus forme, le ministre de l'ESU poursuivait encore la série de discussions avec les professeurs pour trouver un modus vivendi.

Pour sa part, la machine du Rassop reste toujours en marche et confirme les journées villes mortes, ces 8 et 9 août 2017.

Ce qui laisse transparaître la présence accentuée des éléments des Fardc et de la police dans la Ville-Province de Kinshasa.