Congo-Brazzaville: Diaspora - Mama Laetisha, une blogueuse congolaise au service de l'art de recevoir

De la restauration pure, Mama Laetisha dit :« le repas, c'est le moment où nous partageons nos épreuves de la journée et durant lequel les décisions sont souvent prises ». Pour mettre en appétit, j'aime servir des plats « bien présentés, que ce soit le saka-saka ou les brochettes ». « Ma culture est différente du fait de mes origines congolaises, mais je respecte également celle de mon pays d'accueil, le Danemark. C'est ce que j'ai appris de mes parents depuis toujours, et aujourd'hui, de mes parrains « Major 1 » qui m'ont tant donné à la conception de mon blog : merci à eux ».

« En créant mon blog, j'ai pensé, et en même temps conçu, une manière de créer un événement tout en surprenant, animée par la double envie de faire plaisir et rendre l'instant mémorable », confie la blogueuse. Depuis sa création, le blog est suivi par 32 800 personnes. « Les visiteurs viennent trouver le partage de la tradition gastronomique, non seulement congolaise, mais aussi celle des pays que j'ai visités », justifie-t-elle, alliant tradition et modernité.

