Madagascar: Pétanque - Masters -Le pays s'éloigne du top 4

Christian « Nanou » Andrianiaina, Hery Razafimahatratra, Luc Rahaingoson et Tojo « Cobra » Rahasintsoa sont tout simplement condamnés à réaliser une grosse remontée, s'ils veulent réintégrer le fameux top 4 et décrocher une qualification pour le Final Four d'Istres, le 6 septembre. Outre l'enjeu sportif sur cette tournée 2017, il y a également la question de l'image du pays, sachant qu'une éventuelle élimination au terme des sept étapes ferait vraiment tâche. Ce serait un échec cuisant pour la nation championne du monde.

Les nations championne et vice-championne du monde sont dernières du classement. Devant, l'on retrouve la Wild Card (22 pts), l'équipe Fournié (22 pts), l'équipe de France (21 pts), l'équipe Rocher (19 pts) et l'équipe Gire (19 pts).

