Rwanda: Réactions à l'écrasante victoire de Paul Kagame à la présidentielle

Sans surprise, Paul Kagame, l'homme fort du Rwanda depuis plus de deux décennies, a obtenu une victoire… Plus »

« Ceci veut tout simplement dire qu'il n'y a pas eu d'élections. Ce sont des arrangements que l'on fait et voir que la communauté internationale accepte un tel régime et que les chefs d'Etat envoient des messages de félicitations au président Kagame ou au roi Kagame, c'est scandaleux », a-t-il soutenu.

La large victoire de Paul Kagame, 59 ans, a d'ores et déjà suscité des réactions. C'est le cas de l'opposant, en exil, Faustin Twagiramungu, ancien Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle de 2003. Joint par RFI, il estime qu'il n'y a tout simplement pas eu d'élections.

Le chef de l'Etat sortant, Paul Kagame, se voit ainsi plébiscité par plus de 98% des votants et réélu pour un troisième mandat de sept ans à la tête d'un pays qu'il dirige d'une main de fer, depuis 23 ans.

La Commission électorale (NEC) a publié, dans la nuit de samedi à ce dimanche 5 août, des résultats portant sur 80% des bulletins dépouillés et son avance est plus que confortable. Il obtient plus de 98% des suffrages ne laissant que des miettes aux deux autres candidats, l'indépendant Philippe Mpayimana et Franck Habineza, du Parti démocratique vert. RFI a recueilli les réactions du parti au pouvoir et de l'opposition.

