Madagascar: Développement - Le Président appelle au progrès

A Madagascar, l'orchidée vanilla planifolia pousse, et pousse bien. Sur l'île, nul besoin de mettre de… Plus »

Le pont de Lohariandava a été détruit par le cyclone Enawo en début d'année, ce qui a paralysé la circulation des produits locaux depuis. Cette réparation permet le retour des activités mises en pause durant les rénovations. Le président de la République a passé un message à la population, qui promet la collaboration entre la commune de Lohariandava et le gouvernement. « Puisse ce nouveau pont être la marque de la continuité d'une collaboration entre le gouvernement et la commune de Lohariandava », a-t-il déclaré.

D'après lui, tout le monde doit s'y tourner davantage. « Le peuple malgache doit se donner la main et oser prendre ses responsabilités », a-t-il déclaré. En ce sens, Hery Rajaonarimampianina estime que la première chose à faire pour avancer dans le développement est de rester dans l'ordre. « Le pays a besoin de calme et d'ordre pour avancer plus vite et se développer », a-t-il soutenu dans son discours.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.