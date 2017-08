Sénégal: Les journalistes sportifs invités à affirmer "davantage" leur professionnalisme

Le journaliste et formateur du Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI) a rendu hommage aux pionniers qui ont contribué à faire de la presse sportive ce qu'elle est aujourd'hui.

"Il faut que nous lui donnions davantage les moyens de répondre à sa vocation. Il faut que la volonté d'être ensemble et l'union soient encore plus fortes", a-t-il plaidé.

Les journalistes sportifs qui ont la liberté "d'informer, de commenter et de critiquer" doivent être "exigeants" avec eux-mêmes aux plans de la "compétence et de l'éthique", deux viatiques du métier de journalisme, a dit M. Koumé, ancien Directeur général de l'Agence de presse sénégalaise (APS).

"Nous avons tant de défis à relever. Il faut beaucoup de travail et de présence. Le chemin est encore escarpé. Le premier des défis est de s'affirmer davantage auprès du public et du mouvement sportif", a-t-il dit à l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ANPS.

