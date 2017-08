Madagascar: Sécurité maritime - La Chine offre deux patrouilleurs

A Madagascar, l'orchidée vanilla planifolia pousse, et pousse bien. Sur l'île, nul besoin de mettre de… Plus »

La sécurisation des côtes et du territoire maritime de la Grande île est l'un des sujets incontournables dans les conférences et débats concernant la Défense nationale. Un expert en sécurisation maritime contacté explique qu'avec les données auxquelles Madagascar a à sa disposition, grâce au Centre régional de fusion d'information maritime (CRFIM), l'entrée en scène de ces deux nouveaux patrouilleurs « devrait sauver les meubles ».

Les premières réflexions déjà faites tendent à ce que l'un soit basé soit à Antsiranana, soit à Vohémar, pour densifier la lutte contre le commerce illicite des bois de rose notamment, et le second pourrait être amarré soit à Toliara, soit à Tolagnaro.

