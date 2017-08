Kenya: Présidentielle au pays - Raila Odinga prêche un changement radical

Ruth, elle aussi est déçue par le bilan du président sortant. « Il nous a laissé tomber. Les prix de la nourriture sont élevés, les docteurs on fait la grève, et il ne s'attaque pas à ces problèmes », dit-elle.

« Raila est un révolutionnaire. Il se bat pour la justice depuis des années. Et le temps est venu. Nous ferons la révolution par les urnes. Et nous l'aimons, nous nous lèverons très tôt le 8 août pour l'élire », assure Allan, un partisan de Raila Odinga.

Sur les pancartes, on pouvait lire : « plus que 48h avant Canaan. Référence biblique utilisée par Raila Odinga, qui, dit-il, mènera les Kényans vers la terre promise.

Huit candidats sont en lice, les deux principaux le président sortant Uhuru Kenyatta, et le leader de l'opposition Raila Odinga. Ce dernier qui a mené sa quatrième campagne présidentielle a rassemblé cet après-midi une foule en délire pour son dernier meeting. Presque deux fois plus de monde au parc Uhuru à Nairobi que lors de l'intervention du président sortant la veille au même endroit. Démonstration de force pour celui qui appelle à un changement radical pour le pays. Reportage.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.