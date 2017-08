Togo: Enseignants volontaires, ces "vaillants patriotes" auxquels le gouvernement doit encore 3 ans d'arriérés

"Les enseignants volontaires, recrutés par les écoles d'initiative locale, depuis des années, restent et demeurent utiles à notre système d'éducation et d'enseignement. Car ils ont comblé et continuent de combler le vide laissé par la non couverture par l'Etat de toute l'étendue du territoire des infrastructures scolaires publiques.

Raison pour laquelle, le MMLK, estime qu'il faut une attention particulière à cette catégorie de citoyens patriotes engagés pour la cause nationale mais pourtant vulnérables et laissés pour compte. Il a fallu attendre jusqu'en 2010 pour que le gouvernement Togolais décide de leur allouer une aide annuelle de 90 mille francs, ce que le MMLK a salué compte tenu de son caractère humanitaire et social. Malgré que cet accompagnement financier est insuffisant, il n'en demeure pas moins utile étant destinée à soulager et à réduire un temps soit peu leur situation misérable.

Malheureusement, cette lueur d'espoir n'a été que de courte durée et dont l'élan s'est vu briser par les arriérés de 2015, 2016 et de 2017. Depuis, la situation s'est muée en silence radio et personne ne s'en préoccupe. Alors que les conditions des enseignants volontaires se détériorent, le flou et la confusion s'entretiennent quand au maintien ou la suppression éventuelle de cette aide annuelle", c'est ce qu'écrivait le 3 Août dernier le MMLK (Mouvement Martin Luther King), visiblement bien documenté sur la situation de cette catégorie de Togolais qui ne veulent qu'apporter leur pierre à la construction du Togo en s'occupant des jeunes apprenants.

Cette association entend voir le gouvernement afficher "clairement sa position sur le sujet". Elle exhorte dès lors l'exécutif "à verser les trois ans d'arriérés (2015, 2016 et 2017) pendant ces vacances pour motiver ces vaillants patriotes, dévolus sans intérêt à la cause nationale dont leur apport à l'éducation est à saluer et à encourager".

Aussi, invite-t-elle, "à poursuivre et à accélérer le processus d'intégration dans la fonction publique du reste des enseignants volontaires à travers un concours national accessible et favorable à tous".