Guinée: Justice - Le procès d'Elie Kamano et Takana Zion s'ouvre au mois de septembre

Dans cette même lancée, Me. Cheick Sacko a ajouté: « Elie Kamano, lorsqu'il a été déféré devant le procureur, nous avons immédiatement donné des instructions pour qu'il soit mis sous contrôle judiciaire Et Takana Zion, quant-il, avait été déféré le matin après vérification de son casier judiciaire nous avons trouvé qu'il était vierge, c'est ainsi que nous avons donné des instructions pour qu'il soit mis sous contrôle judiciaire. C'est pour vous dire que personne dans ce pays ne va instrumentaliser la libération de qui que ça soit ».

Au cours d'une conférence de presse qu'il a animée, le vendredi 4 août 2017, dans les locaux de son département le ministre de la justice, garde des Sceaux, Me. Cheick Sako entouré de ses paires s'est exprimé sur la procédure engagée contre les artistes Elie Kamano et Takana Zion.

