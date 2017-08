Guinée: "Alpha Condé n'est pas à la hauteur de diriger un pays", selon un opposant

«Dans tous les pays du monde chacun est libre de déclarer on est libre de critiquer, dénoncer ce qui ne va pas. Vous avez vu même les faisceaux de RFI qui diffusait une émission sur cette affaire de troisième mandat ont été sabotés. Les guinéens n'ont pas pu suivre cette émission. C'est ce qui veut dire qu'ils sont incompétents. C'est ce qui est bon qu'on peut citer parce que c'est si rare. On ne peut pas citer ce qui est mauvais. C'est vraiment un mauvais régime », a-t-il indiqué.

Selon lui, ce n'est pas la justice du pays qui l'a fait mais ce sont les amis du pouvoir qui réagissent parce qu'ils défendent le régime et non le droit.

Docteur Abdoulaye Diallo "Ballal Koin" président du mouvement pour la solidarité et le développement (MSD) a dans une sortie médiatique dénoncé l'arrestation et l'inculpation des artistes Elie Kamano et Takana Zion pour avoir dénoncé les tares du régime du président Alpha Condé mais aussi un éventuel 3ème mandat.

